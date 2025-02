Dalla mozione di sfiducia per Santanché passando per la vicenda Delmastro e le indagini su Mario Oliverio: appuntamento questa sera su LaC Tv alle 21,30

Ci sono casi in cui politica e amministrazione della giustizia finiscono con l’intrecciarsi, seppure per ragioni spesso difformi e antitetiche. Dalla mozione di sfiducia in Parlamento per Santanchè, alla vicenda di Delmastro fino alla storia paradossale di Mario Oliverio, perennemente indagato, ancorché assolto più e più volte. Perfidia, questa sera, ne parlerà con illustri ospiti tra i quali ci sarà anche il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte.

Oltre al leader nazionale, il talk condotto da Antonella Grippo ospiterà Mario Oliverio (ex Presidente della Regione Calabria), Alessandro Barbano (Direttore editoriale L’Altra voce dell’Italia), Alberto Cisterna (Magistrato), Antonello Caporale (Il Fatto Quotidiano), Antonia Postorivo (Avvocato), Raffaele Florio (opinionista).

Contributi esterni di Gherardo Colombo (ex magistrato) e Vincenzo Speziali (osservatore politico). L’appuntamento è per questa sera alle 21,30 su LaC Tv. Seguiteci!