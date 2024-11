«Noi calabresi siamo vittime di una narrazione sbagliata che spesso facciamo nostra. Ma abbiamo sempre messo la dimensione umana davanti alla fredda logica, con i curdi a Badolato e Riace, a Roccella e ora a Steccato di Cutro. La cosa che mi ha colpito di più è che molte persone stanno offrendo i loro loculi di famiglia per seppellire i corpi senza nome del naufragio. Siamo un popolo di emigranti, è la nostra identità e non ce la toglieranno le narrazioni salviniane dell’immigrazione. Non si sta governando il problema, si parla alla pancia delle persone, si parla di bloccare le Ong. Questo significa non capire la portata storica di questo fenomeno».

Antonio Viscomi, professore di Diritto del Lavoro dell’Università Magna Grecia ed ex vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, sarà ospite della puntata di Piazza Parlamento in onda questa sera, mercoledì 8 marzo.

Dagli studi de LaCapitale, parlerà con Alessandro Russo anche del nuovo segretario del Pd e della direzione che potrebbe dare al partito.

«Ha una storia politica breve ma molto intensa» ha detto l’ex deputato del Partito Democratico parlando di Elly Schlein «La sua caratteristica è il linguaggio chiaro. Ha un linguaggio nuovo, forse dovremmo imparare tutti a cambiare linguaggio perché gli elettori vogliono chiarezza e le mezze misure non funzionano più. Elly Schlein guarda lontano e ha una visione del Paese. Ora bisognerà coniugare la sua visione con le diverse sensibilità che convivono nel Partito Democratico».

