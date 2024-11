Si tratta dell'ultimo dei quattro giorni d'iniziative che si sono tenute in Calabria. La striscia d’informazione di LaC Tv condotta da Pier Paolo Cambareri seguirà l'evento in diretta alle 14:30

Grande attesa per l'arrivo in Calabria del presidente dell’Albania Bajram Begaj insieme al ministro Antonio Tajani per l'ultimo dei 4 giorni di eventi in Arbëria. La nostra Rossella Galati sarà in collegamento da Pallagorio in compagnia del sindaco Umberto Lorecchio e con il presidente della Fondazione comunità arberesche Ernesto Madeo. Dentro La Notizia, la striscia d’informazione di LaC Tv condotta da Pier Paolo Cambareri, seguirà l'evento in diretta alle 14:30.

Dove vedere la puntata

