La prognosi non è più riservata, ma le condizioni di salute di papa Bergoglio restano sempre preoccupanti. Ma come hanno vissuto e come stanno vivendo in Argentina e a Buenos Aires i conterranei del pontefice il momento di estrema criticità delle condizioni di salute del capo spirituale della Chiesa Cattolica? Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

In collegamento Skype l'autore televisivo e documentarista Pasquale Guaglianone che sta producendo a Buenos Aires e nel resto del Paese sudamericano la nuova stagione del format "Calabresi in Argentina", che ha già riscosso notevole successo sugli schermi di LaC Tv. Guaglianone ha incontrato negli ultimi mesi diversi amici di infanzia e familiari di "padre Jorge", sostenitori convinti di un pontificato che ha cambiato e sta cambiando il corso della storia. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.