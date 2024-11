Si respira aria di alta classifica nella nuova puntata di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Gli ospiti di Roberto Saverino sono il centravanti Nico Spanò e il portiere Salvatore Palumbo della Gioiese, al comando in Eccellenza, nonché Renato Mancini, tecnico del Locri vice capolista in Serie D. L'appuntamento con il format dedicato al calcio dilettantistico calabrese andrà in onda questa sera alle 22.30.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.