Armando Grillo sarà l'ospite della prossima puntata di Storie che insegnano, in onda questa sera alle 21:30 su LaC Tv. Cresciuto a Vibo, guidato dall'illuminante esempio del padre Franco, Armando ha tracciato una straordinaria ascesa verso la fama globale. Dalle passerelle delle capitali della moda più prestigiose alle strade di città come Milano, Parigi e New York, il suo obiettivo fotografico ha sempre catturato l'essenza e la bellezza del mondo che lo circonda.

