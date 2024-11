Puntata speciale del programma di Alessandro Russo. In studio Battistoni, Di Carrobio e la redazione de LaCapitale

Cosa ti aspetti dal 2023? Per scoprire la risposta che hanno dato molti amici di ViaCondotti21, intervistati ai microfoni de La Capitale basta seguire la puntata di Link di questa sera. Sarà una trasmissione speciale rispetto al solito con la doppia conduzione del direttore editoriale Alessandro Russo e il direttore strategico Paola Bottero; in studio anche le giornaliste: Simona Volpe, Antonella Inicorbaf, Giusy Criscuolo e Marcella Mastrobuono.

Ad aprire la puntata due ospiti d’eccezione: Gianni Battistoni, Presidente dell’associazione Via Condotti e Francesca Di Carrobio, amministratore delegato di Hermès Italia. Anche con loro si parlerà di futuro per Roma e non solo.

Link andrà in onda questa sera giovedì 29 dicembre alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata è disponibile su LaC Play.