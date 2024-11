Oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico, sarà l'occasione per capire qual è la risposta della società nei confronti di chi si trova in tale condizione. Appuntamento alle 14:30 su LaC Tv

Si celebra oggi 2 aprile la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Un giorno in cui si fa sensibilizzazione, con i monumenti che ad esempio si illuminano di blu, e in cui si tenta anche di fare un punto su quella che è la risposta della società e del sistema sanitario a questi disturbi del neurosviluppo. Sarà questo l'obiettivo della puntata odierna di Dentro la Notizia, che si focalizzerà in particolare sulla situazione calabrese. Lo faremo con l'assessore regionale alle Politiche sociali Emma Staine, ospite in studio di Pier Paolo Cambareri. In diretta da Soverato Rossella Galati, che ci farà ascoltare invece il contributo della logopedista Andreina Apicella. Appuntamento dunque alle 14:30 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

