Dopo i sessanta sindaci del catanzarese contro l’autonomia differenziata scendono in campo anche i 35 sindaci dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Il dissenso tra gli enti locali nella nostra regione si allarga, nonostante ciò, sia il presente della Regione Roberto Occhiuto che la maggioranza di centrodestra del consiglio regionale hanno dato il via al progetto Calderoli.

Ne parleremo nel corso della nuova puntata della trasmissione di approfondimento condotta da Pasquale Motta, con Michele Conia sindaco di Cinquefrondi e Michele Tripodi sindaco di Polistena. Appuntamento alle 14:30.

