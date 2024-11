Sessanta sindaci del catanzarese contro l’autonomia differenziata perché dichiaratamente a favore di una parte del Paese e per questo inaccettabile, tanto più che la parte del Paese svantaggiata è la Calabria e tutto il meridione. Per i primi cittadini il progetto governativo di autonomia differenziata "rompe l’unità della Repubblica" e indebolisce l'eguaglianza dei diritti, con conseguenze devastanti per la scuola, la sanità, le politiche ambientali ed energetiche, i beni culturali, lo sviluppo delle infrastrutture e finanche per i contratti nazionali di lavoro.

I sindaci si sono recati dal Prefetto di Catanzaro per consegnargli un documento, ma annunciano per i prossimi giorni altre iniziative. Ne parleremo con Pietro Hiram Guzzi sindaco di Miglierina (Catanzaro) e Paolo Pappaterra sindaco di Mormanno (Cosenza). Appuntamento alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky, con Dopo la notizia, il format condotto da Pasquale Motta.