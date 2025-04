Torna oggi (alle ore 12) l’appuntamento con una nuova puntata del format Calabresi nel mondo condotto da Palma Serrao e Salvatore Stanizzi. Ospiti talenti ed eccellenze che hanno esportato il loro talento oltre i confini regionali: in primis Matteo Calabria, avvocato originario di Lamezia Terme e ora a Milano.

Il giovane professionista racconterà la sua esperienza nel settore del diritto del lavoro e della previdenza sociale che si esplicita specialmente sulle fasce più deboli della popolazione, mettendo in luce caratteri e valori che contraddistinguono la sua professione. Matteo ha inoltre parlato del legame viscerale con la sua terra e dello spirito di adattamento che lo rende orgogliosamente calabrese e proiettato in un dinamismo poliedrico.

Altro ospite è Gianni Rosato, attore originario di Curinga (Cz) e residente a Roma. L’artista racconterà il suo percorso di formazione lavorativo avvenuto grazie a collaborazioni con personalità di fama nazionale rivolgendo in particolare il suo sguardo al suo ultimo successo, “Do tu des” film che trae la sua trama da una storia drammatica reale e che è approdato sulle piattaforme Netflix , oltre ad aver raggiunto notevoli traguardi anche in ambito internazionale.

Interverrà poi Roberto Aiello designer multidisciplinare che dall’Irlanda racconterà la sua esperienza lavorativa nei grandi colossi informatici come Google e Facebook. Aiello si è espresso in particolare sull’urgenza di preservare una sorta di umanesimo nell’era in cui l’intelligenza artificiale fa da padrone. Il suo contributo e la sua visione offriranno un elemento di riflessione particolarmente interessante per chi crede ancora nel connubio tra scienze tecniche e umanistiche.

Appuntamento dunque alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.