In questa penultima puntata di questa stagione di Meravigliosa Calabria, in onda questa sera alle 21 su LaC Tv, le nostre telecamere sono andate a Bagnara Calabra. Qui Pasquale Guaglianone ha potuto raccontare parte di ciò che Bagnara è stata ed è ancora oggi. Una cittadina legata profondamente al mare della costa Viola che si affaccia sul Tirreno con vista sullo stretto di Messina e sulle isole Eolie.

Vedremo come Bagnara è legata alla pesca, anzi alla “caccia” del pescespada come in gergo marinaro viene definita. Storie antiche di una Bagnara che tramanda nel tempo le sue tradizioni, soprattutto, di mare e di pesca. Siamo andati anche a Marinella, il popolare quartiere dei pescatori, da questo rione ancora vociante e popoloso partirono un tempo per l’America del sud molti pescatori. Oggi una comunità di questa gente di mare ancora vive e lavora sulla costa atlantica dell’Argentina a Necoche a, dove i bagnaroti portarono le loro tecniche di pesca e gli strumenti per sfidare l’Atlantico.

Nel rione di Marinella sorge una torre, risalente al XV,-XVI secolo, chiamata Torre Aragonese o di Capo Rocchi, conosciuta anche come Torredi Re Ruggero. Era torre di avvistamento e di difesa. Bagnara lega la sua storia al mare, come abbiamo già scritto e particolarmente al pesce spada

Sentiremo anche parlare della famosa sagra del pesce spada, uno dei momenti top dell’estate cittadina e nella popolosa frazione di Pellegrina capiremo come ha mantenuto la tradizione del pane di farina di grano lievitato, conosciuto in tutta la Calabria.

Modugno, fu colpito da Bagnara e dalla “caccia al pescespada” e qui scrisse uno dei suoi brani più conosciuti nel quale racconta la storia di una coppia di pescespada che vengono “cacciati”.

Bagnara è anche la terra di origine di Loredana Bertè e di Mia Martini, le cui canzoni ancora oggi lasciano capire il loro talento.

In ultimo, e non per ultimo, una figura storia del paese, ovvero “la Bagnarota”. E’ entrata da molto tempo nella storia cittadina per il suo valore: erano belle, forti, decise, eccezionali lavoratrici e il mondo della fotografia e del cinema ne hanno raccontato negli anni la propria tipicità. Di tutto ciò, oggi vi parleremo in questa nuova imperdibile puntata .