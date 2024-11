Il governo blocca l’opzione dello sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi. Sarà consentita solo la detrazione. Il provvedimento mette a rischio la sopravvivenza di migliaia di piccole e medie imprese e migliaia di posti di lavoro. Secondo alcune associazioni di categoria il provvedimento preclude a coloro che hanno meno possibilità economiche di vivere in una casa sicura e con meno sprechi energetici. Il blocco delle cessioni dei crediti e dello sconto in fattura e renderà i vari bonus solo roba solo per i ricchi?

Ne parleremo nel corso della nuova puntata della trasmissione di approfondimento condotta da Pasquale Motta, con Giovanni Cugliari presidente Cna Calabria e Simone Celebre segretario generale Fillea Cgil Calabria.

