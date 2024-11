Le bellezze della nostra terra raccontate in un viaggio di Gigi Miseferi, Nino Stellitano e Franco Laratta nella seconda stagione del format

Gigi Miseferi e Nino Stellitano insieme a Franco Laratta. Sono loro che ci condurranno alla scoperta della Calabria più bella, questa volta via mare e via terra, nella seconda stagione 2024 di Blu Calabria, che partirà oggi su LaC Tv.

A bordo di un catamarano, racconteremo la storia millenaria della Calabria. Partiremo dal porto dal Corigliano-Rossano. attraverseremo 800 km di coste, dallo Ionio al Tirreno per descrivere il patrimonio artistico culturale e paesaggistico di grande fascino e ispirazione che va dal mare alla terra. Attraverseremo i nostri mari e le più belle coste sulle impronte di Greci, Romani, Arabi, Normanni, Angioini, Borboni, Spagnoli, Francesi, violate dalle scorrerie Saracene e Ottomane che hanno influenzato la cultura e l’anima del popolo plasmando i mille volti di questa terra. Ma non solo le spiagge di sabbia le scogliere che Gigi e Nino vi faranno vedere in un gioco di meraviglie e incanto, ammireremo con Franco Laratta anche le montagne, le foreste maestose, il patrimonio agricolo, le aziende che producono eccellenze.

Appuntamento sabato 6 luglio alle 15.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.