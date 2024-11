Cosa sta succedendo tra i ragazzi e nelle scuole calabresi? Proveremo a rispondere a questa domanda, con diversi ospiti in studio e in collegamento. Appuntamento alle ore 14:30

Atti di bullismo e cyberbullismo. E ancora, aggressioni ai danni di docenti e dirigenti da parte di familiari di alunni. Episodi sempre più frequenti e che non possono essere sottovalutati. Cosa sta succedendo nelle scuole calabresi? Ne parleremo nel corso della puntata di oggi di Dentro la Notizia, in onda alle ore 14:30 su LaC News24. In studio Pier Paolo Cambareri, inviata da Vibo Valentia Cristina Iannuzzi che avrà per ospite il dirigente scolastico del liceo Capialbi Antonello Scalamandrè. In collegamento con lo studio, altri due ospiti: Fulvio Scarpino, presidente Corecom Calabria, e Angelica Artemisia Pedatella, regista e sceneggiatrice. Collegamento anche da Cosenza, davanti alla scuola teatro di uno degli ultimi episodi di violenza nei confronti del personale scolastico.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.