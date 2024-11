Nuovo appuntamento con il format curato da Franco Laratta e Palma Serrao in onda dalle ore 12.00 su LaC tv direttamente dall’aeroporto di Lamezia

Ecco gli ospiti della nuova puntata di Calabresi nel mondo in onda oggi alle 12:00 su LaC TV, condotto da Franco Laratta e Palma Serrao dagli studi di LaC dell’aeroporto di Lamezia. Il primo è Francesco Vilotta, cosentino che si trova a Modena. È un giovane filosofo, docente, giornalista e scrittore. Ha pubblicato un libro di successo interamente a Pierpaolo Pasolini che ha avuto un notevole successo in tutta Italia. Interessante scoprire il contrastante rapporto del grande poeta e regista con la Calabria. Vilotta ha appena pubblicato un libro, che si annuncia molto interessante, su Alda Merini.

Sandro De Bonis, di Luzzi, il secondo ospite, è un docente, si trova da diversi anni a Pavia dove insegna Psicologia, anche lui scrittore di alcuni libri, mentre ha appena pubblicato un testo su Aldo Moro, il grande statista democristiano, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. E poi chiude la puntata una giovane cuoca e istruttore pizzaiola, di origine rumena, per anni nel catanzarese con la famiglia. Che dopo alcuni anni si è spostata a Roma, quindi in altri paesi ed ora, Iuliana Claudia Cotul-Incze, si trova in Irlanda . Ma lei ha nel cuore sempre la Calabria.

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www. lacplay. it.