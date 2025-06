L’economista, da poco è entrato a far parte dei tecnici a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà ospite del programma condotto da Palma Serrao e Salvatore Stanizzi, in onda alle 12

Ospiti della puntata di Calabresi nel mondo, il format di LaC Tv condotto da Palma Serrao e Salvatore Stanizzi in onda ogni sabato alle 12, è oggi il professor Peppino De Rose, economista esperto in Politiche di Coesione dell'Ue e docente universitario presso l'Università del Salento e Università della Calabria nelle materie di Management del turismo, Mercati internazionali e Progettazione europea.

Il professor De Rose ricoperto prestigiosi incarichi istituzionali a livello nazionale ed europeo, tra cui quello di esperto al Parlamento europeo. Da poco è entrato a far parte dei tecnici del Governo a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con attività di supporto tecnico-scientifico alla programmazione e valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socioeconomico e territoriale afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale e del Pnrr.

Il professor De Rose è ospite della trasmissione in quanto coordinatore scientifico e vicepresidente dell'Associazione Calabresi in Europa a Bruxelles che ha organizzato l’evento Coesione e sviluppo turistico in Calabria, tra arte, cultura e percorsi enogastronomici. Nell’intervista ampio spazio sarà dedicato al rapporto che unisce l’identità meridionale a quella europeista in un’ottica cosmopolita e onnicomprensiva.

A commentare l’evento, collegate da Bruxelles, anche due delegate dell’associazione, Daria Malavenda e Serena Arcudi, che parleranno del loro impegno all’interno del gruppo e dell’importanza di creare sinergia tra giovani appassionati di calabresità e radici in un’ottica tutta europea.