Gli immigrati stanno arrivando a migliaia sulle nostre coste e su quelle del sud. Senza temere per la propria vita. Dopo il calvario di Cutro, che ha rappresentato il Golgota che l’Occidente ha eretto verso i “dimenticati”. La Locride è un’altra delle frontiere della sofferenza e del dolore dei disperati del terzo millennio.

Ma in mezzo a tutto questo dolore, questo territorio, continua tenere alta la fiamma dell’accoglienza che si prende cura, spesso in silenzio. In territorio che già fece storia con Riace e non solo. Oggi Pasquale Motta porterà Dentro la notizia a Roccella Jonica per incontrare i protagonisti di questa storia: le donne e gli uomini che aspettano i loro fratelli disperati.

L’obiettivo è dare voce ai cuori di questi straordinari volontari e operatori che ogni giorno continuano ad accogliere a qualsiasi ora, senza tregua, sacrificando lavori, famiglie, hobby. Al servizio solo degli altri: i dimenticati della terra.

L’appuntamento è fissato alle 14.30 su LaC Tv canale 11 del digitale terrestre, subito dopo il tg.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e is o raggiungendo il sito www.lacplay.it.