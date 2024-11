La campagna elettorale per le Europee appare sempre più provinciale in Italia. In realtà, più che un confronto sui temi di ampio respiro, come il Patto di stabilità, l’approccio al Pnrr o le scelte in materia di difesa comune dei Paesi della Ue, sembra una sorta di regolamento di conti tra i partiti, il cui intento è solo quello di mostrare i muscoli all’alleato di coalizione o all’avversario. Del resto, il sistema elettorale proporzionale, che vige nella consultazione per il rinnovo del Parlamento europeo, nutre gli egoismi di fazione.

Di tutto questo si parla nella nuova puntata di Perfidia, in onda questa sera su LaC Tv a partire dalle ore 21. Tra gli ospiti negli studi di Vibo Valentia, il leader di Azione Carlo Calenda. "Te lo faccio vedere chi sono io!": è questo il titolo della puntata.

Oltre a Calenda, sono ospiti di Antonella Grippo: Sandra Mastella (Stati Uniti d’Europa), Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi-Sinistra), Pasquale Tridico (Movimento 5 Stelle), Ersilia Amatruda (Fratelli d’Italia).

