Il settore dei call center è sempre più in crisi: alle tante vertenze si aggiunge quella dei lavoratori dei call center Abramo, ai quali Tim non ha rinnovato la commessa. Trovare una soluzione non sarà facile. Questo lunedì dipendenti e sindacati protesteranno davanti alle Prefetture di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Alle 14:30 con Dentro la Notizia, la striscia quotidiana d'informazione in onda su LaC Tv, ci collegheremo da Cosenza per comprendere meglio il futuro dei call center e dei loro dipendenti. In studio Pier Paolo Cambareri, in collegamento dal capoluogo bruzio Salvatore Bruno che ci farà ascoltare la voce dei manifestanti.

