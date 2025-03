Oggi, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) ottantasettesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite dell'ottantasettesima puntata Mimmo Scollo, imprenditore siciliano ed esperto di soluzioni e rimedi in campo agricolo in un contesto generale in cui i cambiamenti climatici stanno generando diverse problematiche negative. Fenomeni ormai strutturali di siccità e di temperature molto elevate nei mesi estivi, oppure di piogge torrenziali che si abbattono ripetutamente e in modo imprevisto, provocano di continuo danni ingenti alle coltivazioni di ogni tipo. Il Mezzogiorno d'Italia, caratterizzato per decenni da un clima molto mite, sta affrontando in questi ultimi anni proprio il tema dei cambiamenti climatici e ragiona sui possibili interventi per mettere in sicurezza le imprese agricole e le relative produzioni. Mimmo Scollo, giunto in Calabria per partecipare a un convegno a Lamezia Terme sul tema "Cambiamenti climatici. Prevenzione, mitigazione, gestione del rischio", moderato dall'agronomo Rosario Previtera e patrocinato tra l'altro dal Crea e da Save Your Globe, è specializzato nella produzione di microalghe dalle quali si estraggono biostimolanti utili al rafforzamento di svariate piante coltivate (olivo, vite, alberi da frutto, ecc), in modo da renderle più resistenti rispetto ai fenomeni atmosferici estremi. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.