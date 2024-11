«Con il commissariamento le cose sono peggiorate», dice ai nostri microfoni l'ex consigliere regionale e autore del libro-inchiesta sulla sanità calabrese presentato in Senato. Il racconto e le interviste questa sera alle 20 su LaC Tv

La puntata speciale di Piazza Parlamento è completamente dedicata alla presentazione del libro inchiesta dell'ex consigliere regionale del Pd Carlo Guccione, che si è tenuta a Roma nella sala caduti di Nassirya del Senato.

In aula, oltre l'autore, presenti la senatrice Sandra Zampa, il già ministro della Giustizia, dell’Ambiente e del Lavoro Andrea Orlando e il direttore de “Il Quotidiano del Sud” Roberto Napoletano, moderati da Paola Bottero, direttore strategico del gruppo Diemmecom-viaCondotti21 e del network LaC.

Un libro frutto di anni di ricerche appassionate e studio. Tante le battaglie fatte dall'ex consigliere regionale a cominciare dai «blitz nei vari pronto soccorso calabresi, soprattutto ad agosto», come riferisce lo stesso l'autore, sino a culminare, almeno per il momento, in una vera e propria inchiesta descritta minuziosamente e correlata da cifre e dati.

Un dibattito acceso su una serie tematiche legate alla mala sanità, prima fra tutte la questione dell'ingente debito sanitario che è aumentato nel corso degli anni di commissariamento straordinario. Tante le proposte venute fuori dal dibattito: «Sicuramente rafforzare i controlli e creare delle forme di agenzie nazionali in grado di supportare dei processi di ripartenza e riflettere su come in parte cancellare il debito che si è venuto a determinare», dice l'ex Ministro del lavoro Andrea Orlando.

«Io ritengo ci siano le condizioni per uscire dal piano di rientro. L'obiettivo è questo: uscire dal piano di rientro, quantificare il debito e vediamo chi lo deve pagare. Ed infine dare la possibilità ai calabresi di gestire la sanità», dice ai nostri microfoni Carlo Guccione «Ci vogliono atti concreti, come Occhiuto si è impegnato a fare cominciando la ricognizione del debito e io ritengo che questa sia la battaglia principale per una rinascita della sanità calabrese».

Chi dovrà assumersi la responsabilità di questo debito? Chi dovrà pagarlo? Una sanatoria è possibile? Questi i punti focali della conferenza da cui sono emerse proposte concrete e interessanti. Le risposte e le proposte ai nostri microfoni questa sera nella puntata speciale di Piazza Parlamento.

