Caterina d'Alessandria è una delle figure più amate e conosciute della santità orientale, il cui culto si diffuse molto presto anche in Occidente per via della sua vicenda storica e per la grande fama dei suoi miracoli. La cittadina catanzarese che ne porta il nome e si gloria del suo patrocinio, Santa Caterina dello Ionio, le ha dedicato una splendida chiesa e continua da oltre un millennio a coltivarne la devozione, rassicurata da segni inequivocabili di costante protezione, anche in occasione di drammatici avvenimenti come quello occorso quaranta anni fa. Il 29 luglio 1983, infatti, gran parte del centro storico caterisano fu divorato da un incendio che distrusse finanche la chiesa madre. La pur faticosa rinascita di questa incantevole realtà e l'anelito di vita del suo popolo sono un meraviglioso segno di resilienza e di speranza per la Calabria dei nostri giorni.

Appuntamento con il Sacro in Calabria questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.