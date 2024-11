Appuntamento in diretta su LaC Tv alle ore 14:30. In diretta da Condofuri il presidente del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria Ezio Pizzi. Ospiti Massimo Tigani Sava e l’agronomo Rosario Previtera

È l'oro verde del Reggino, ma si è scatenata una vera e propria bagarre sulle certificazioni. Perché qualcuno vuole la Dop e qualcun altro l'Igp? E qual è il ruolo della Regione in questa partita? Cercheremo di trovare delle risposte a queste domande durante la puntata della striscia d’informazione di Lac Tv Dentro la Notizia in programma alle 14.30.

In diretta da Condofuri insieme al nostro Tonino Raco il presidente del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria Ezio Pizzi, mentre in studio con Pierpaolo Cambareri ci sarà il direttore di Sviluppo Identità Territoriale del Gruppo LaC Massimo Tigani Sava, in collegamento Skype l’agronomo Rosario Previtera.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.