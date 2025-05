Tutto il glossario inconcludente e “politicamente moscetto” della politica e del giornalismo, al tempo della disfatta delle parole. Che, talvolta, più che disarmarsi, dovrebbero armarsi di coraggio e fantasia. Con buona pace di Prevost. Perfidia, il talk politico di LaC Tv condotto da Antonella Grippo, si annuncia più dissacrante del solito e, come sempre, non farà sconti a nessuno nella sua disamina dei fatti più importanti della settimana nel panorama nazionale e internazionale, con un occhio anche alla fase politica regionale.

Come sempre ricco il parterre degli ospiti: Paolo Crepet (Psichiatra), Nino Spirlì (ex Presidente Regione Calabria), Simone Pillon (ex Senatore della Repubblica), Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Antonio Sabato (Filosofo), Flavio Stasi (Sindaco Corigliano-Rossano), Francesco Maria Del Vigo (Vicedirettore Il Giornale), Giada Fazzalari (Direttore Avanti della Domenica), Giuliano Cazzola (Economista), Francesco Rende (responsabile social del network LaC) e Luigi Incarnato (Presidente Consiglio Nazionale Partito Socialista Italiano). L’appuntamento è per questa sera, venerdì 30 maggio, alle 21,30 su LaC Tv.