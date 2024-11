Lo stato dei trasporti in Calabria tra strade, autostrade, ferrovie. La storia delle Ferrovie calabro-lucane che ‘liberarono’ le aree interne calabresi dal loro secolare isolamento. Mentre i villaggi agricoli della riforma, insieme all’intero altopiano della Sila, cominciarono a vivere.

Partirà da qui la nuova puntata di Rinviata a giudizio, il format di LaC in onda questa sera alle 21, che ripercorrerà cinquant’anni di collegamenti stradali e ferroviari in Calabria, fra gravissimi ritardi e un diluvio di sprechi di denaro pubblico.

Gli ospiti in studio saranno l'esperto del settore, nonché scrittore, Giovanni Petronio, e l’imprenditore Pachito Metallo. Giudice della puntata Demetrio Naccari Carlizzi.

Scopriremo inoltre il grande successo della linea turistica Moccone, Camigliatello, San Nicola Silvana Mansio servita da un incantevole treno storico del 1926.

Diversi i video d’epoca chè vedremo nel corso della puntata, ed uno in particolare dell’Archivio Storico Luce del 02/02/1950 dalla stazione di Gioia Tauro con la partenza delle nuove motrici.

Infine un salto ai giorni nostri. Il 13 agosto 2021 per un viaggio a bordo del treno storico per il gruppo GFVT, organizzato da Fondazione FS in collaborazione con l'Associazione Ferrovie in Calabria. Titolare del treno storico, il mitico E656 590 "Caimano". Il convoglio è composto da 4 carrozze a Terrazzini, degli anni 30.

