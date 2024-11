Il fallimento di FTI Touristik, il secondo tour operator tedesco e il terzo in Europa, continua a preoccupare. Particolarmente allarmati gli albergatori calabresi, specie nella Costa degli dei dove il turismo straniero e in particolare quello tedesco rappresentano una fetta importante ogni estate. Il crollo del colosso turistico come influirà sulle prenotazioni e sugli investimenti già pianificati per l'intera stagione? Ne parleremo nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, in onda a partire dalle ore 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri, inviata da Tropea Cristina Iannuzzi che avrà come ospite l'operatore turistico Gianni Imparato. In collegamento anche Sergio Stumpo, esperto in pianificazione turistica internazionale.

Dove vedere la puntata

