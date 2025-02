La nuova puntata del format curato da Saverio Caracciolo andrà in onda il 24 febbraio su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Continua il viaggio in Terra Santa di LaC Storie, format LaC Tv a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. Il nuovo appuntamento partirà da Magdala la città da cui ha preso il nome Maria Maddalena, la discepola di Gesù dove è stata ritrovata la sinagoga del primo secolo, fino ad arrivare a Nazareth per scoprire la tomba del Giusto, per molti la tomba di San Giuseppe.

La puntata andrà in onda lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 19.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Sarà poi disponibile su LaC Play.