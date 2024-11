«Cuperlo e De Micheli candidati di grande valore, sono tra i fondatori del partito. Anche Elly Schlein porta ricchezza al dibattito, per permetterle di candidarsi abbiamo cambiato lo statuto» ha detto Nicola Irto ospite della nuova puntata di Piazza parlamento in onda questa sera alle 20. «Stefano Bonaccini ha tutte le caratteristiche per la rinascita del Partito Democratico, la concretezza dell’amministratore e la passione politica che viene da una storia di militanza».

LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, venerdì 27 gennaio, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.