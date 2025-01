Scelta della materia prima e dei condimenti, strategie per l’export e prospettive di mercato: il format condotto da Massimo Tigani Sava in onda alle 17.45 su LaC Tv

Venerdì 24 gennaio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) settantunesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

"Calabria in volo" è stata programmata da LaC Network nell'ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali.

Ospite della settantunesima puntata l'imprenditore Franco Facino che guida l'omonima azienda di Crotone specializzata in conserve di grande qualità. Dagli ortaggi (melanzane, peperoni, zucchine...) ai funghi, dal pesce ai crostacei e ai molluschi: la Facino è cresciuta molto in questi ultimi anni tanto da diventare uno dei riferimenti principali dell'export agroalimentare Made in Calabria. Facino ha fatto sin dalla propria nascita la scelta della materia prima e dei condimenti di qualità, rivolgendosi a varie fette di mercato: dal consumatore finale, comprese le monoporzioni, alla ristorazione e alla grande distribuzione. Ma un altro obiettivo strategico è stato perseguito con tenacia: chiudere la filiera con l'avvio di un'importante azienda agricola che consente all'impresa crotonese di provvedere in proprio per una vasta serie di ortaggi, come nel caso dei peperoncini piccanti. Con Franco Facino si è parlato anche di strategie per l'export. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.