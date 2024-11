Il naufragio e il silenzio della politica, l’indignazione della società civile per le parole del Ministro degli Interni in conferenza stampa, dieci giorni di dolore e sostegno ai sopravvissuti e alle loro famiglie da parte dei calabresi e dei volontari, fino al Consiglio dei Ministri convocato a Cutro “segnale simbolico e concreto di vicinanza”, che non ha fatto altro che segnare la distanza tra l’umanità della gente e il cinismo del Governo.

Poi c’è stata la grande manifestazione in cui hanno sfilato cinquemila persone da tutta Italia, che hanno portato sulla spiaggia di Steccato di Cutro la croce costruita all’indomani della strage con i pezzi del barcone. La puntata di Piazza Parlamento in onda questa sera, mercoledì 8 marzo, sarà dedicata alla tragedia del 26 febbraio scorso. Ricostruiremo cosa è successo quella notte con Luigi Li Gotti, avvocato dei sopravvissuti, che ci racconterà come si potevano salvare tutti i passeggeri del peschereccio che a cento metri dalla spiaggia si è spezzato in due urtando una secca.

E ascolteremo le dichiarazioni di molti politici sui soccorsi, le azioni del governo e le condizioni dei sopravvissuti ospitati nel Cara, il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo. «Non basta dire che non accadrà più» dice Ilaria Cucchi, Senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra «Le responsabilità vanno trovate, accertate e punite».

Questa puntata di Piazza Parlamento andrà in onda stasera, mercoledì 15 marzo, nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.