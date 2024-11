La Calabria antica, tra dolci e cucina tipica locale, protagonista della nuova puntata di Vita da food blogger. Oggi il format itinerante di LaC è stato a Cosenza. Visiteremo prima una pasticceria antichissima con ben 220 anni di storia certificata, una delle più importanti d’Italia, e poi un ristorante con una chef con 40 anni di esperienza culinaria.

E dunque, nello specifico, prima tappa al Gran Caffè Renzelli. Ad accoglierci Francesco Renzelli, uno dei titolari dell’azienda, che ci mostra con orgoglio l’interno del locale con molti riferimenti storici, dipinti e targhe che raccontano del passaggio di personaggi molto importanti, per Cosenza.

Come cavallo di battaglia ovviamente ci tiene a farci assaggiare la Varchiglia, un dolce antichissimo che in tanti provano a copiare, ma solo Renzelli ha l’unico dolce autentico. Durante la puntata sentirete anche il racconto. Come piatto della tradizione invece proviamo un dolce tipico, ovvero la Torta Telesio, in onore proprio a uno dei grandi personaggi di Cosenza e della Calabria intera, Bernardino Telesio. Il piatto del blogger invece è un assaggio della torta “800” in onore alla Cattedrale del Duomo di Cosenza, un dolce che piace tanto anche ai turisti stranieri.

Subito dopo eccoci al ristorante Luna Piena di Caterina “Katia” Molinaro, titolare storica del locale ora gestito dalla figlia e dal genero, ma sempre presente in cucina per offrire il meglio ai suoi commensali.

In cucina insieme allo chef prepariamo il cavallo di battaglia, ovvero gli scialatielli con gamberi, pistacchio e tonno. Un piatto “ricco e mi ci ficco” che piace proprio a tutti. Invece il piatto della tradizione sono invece le patata mbacchiuse, un grande classico della cucina cosentina, e quelle di Katia sono buonissime. Il piatto del blogger invece è stato lo scrigno ripieno, ma non voglio raccontarvi tutto, godetevi la puntata e divertitevi.

