Il crollo di una parte del viadotto è come se fosse un qualcosa di preannunziato. Dalle varie testimonianze raccolte, l’orientamento generale è che i piloni a rischio siano proprio in quel tratto dove ha ceduto la campata. Le indagini, sotto il coordinamento della procura della repubblica del tribunale di Castrovillari sono partite.

Dopo il provvedimento di sequestro del tratto interessato, i carabinieri di Longobucco hanno proceduto all’acquisizione di alcune relazioni all’interno del Comune di Longobucco. Per il momento si indaga contro ignoti. L’obiettivo è risalire alle cause del cedimento.

Nel frattempo, nel corso di un vertice tenuto in Regione, il presidente Roberto Occhiuto, alla presenza dei responsabili dei dipartimenti interessati e del sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo, ha riferito che si procederà celermente, previo accertamento tecnico, al ripristino della campata. I fondi ci sono, è solo questione di tempi. Nel frattempo, Longobucco rischia l’isolamento totale. Si rinvengono cedimenti anche sulla vecchia statale 177 che, al momento, è l’unica strada di collegamento. E, per venerdì prossimo, è previsto un sit- in proprio a Longobucco.

