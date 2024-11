Un intimistico diario di Anton Giulio Grande che si racconta a Paola Bottero nella puntata di questa sera di Vis à Vis. Nato a Lamezia, lo stilista delle dive, oggi Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, si trasferisce neanche diciottenne a Firenze per frequentare il Polimoda, prestigiosa scuola di fashion design inseguendo la sua passione. Qui inizia il riscatto sociale e l’inizio di un sogno che lo porterà giovanissimo a New York e poi a Roma, dove intraprende la carriera di stilista.

Nonostante molti lo paragonino a Gianni Versace per le comuni origini, è Valentino la sua fonte di ispirazione con le sue donne eleganti e ipersensuali. In tutti i suoi abiti, Grande trasmette l’amore per l’arte a 360 gradi dal balletto, con la grande passione per il tulle, al cinema.

Dialogando con il direttore Bottero, Anton Giulio Grande parlerà anche della nomina a Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission e le polemiche che ne sono conseguite. Lo stilista confessa il dolore che le critiche gli hanno provocato, ma poi chiuderà l’intervista citando Dostoevskij e la convinzione che qualsiasi dolore non fa che renderti più forte.

La Capitale Vis-à-Vis andrà in onda questa sera, martedì 20 dicembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.