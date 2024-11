Seimila metri quadrati su tre piani, un restauro durato sei anni, voluto e inseguito dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Le telecamere de LaCapitale sono entrate nella nuova Procura della Repubblica di Catanzaro, per raccontare come è stato trasformato un convento dei frati minori del Quattrocento, per un secolo Ospedale Militare, ormai abbandonato da più di dieci anni, in un nuovo tempio della Giustizia.

