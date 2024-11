Appuntamento in diretta su LaC Tv alle ore 14:30. In collegamento dal Crotonese anche Raffaele Librandi del Consorzio tutela vini Cirò e Melissa

Da radici secolari a una realtà produttiva fiorente, la passione calabrese per la coltivazione della vite è un patrimonio che si rinnova ogni giorno. Oggi con Dentro La Notizia esploreremo questa tradizione, trasformata in una realtà produttiva di eccellenza. In studio Pier Paolo Cambareri, che avrà ospite Massimo Tigani Sava, direttore Sviluppo Identità Territoriale del Gruppo LaC. Inviato da Cirò Marina Salvatore Bruno che ci farà ascoltare la voce di Raffaele Librandi del Consorzio tutela vini Cirò e Melissa. Nel corso della puntata poi, anche l'intervista a un agronomo esperto che ci parlerà delle caratteristiche dei vini locali. Appuntamento dunque alle ore 14:30 su LaC Tv.

