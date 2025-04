Torna oggi Calabresi nel mondo, il format targato LaC Tv condotto da Palma Serrao e Francesco Graziano. Con Alma Battaglia nutrizionista di Lamezia Terme a Roma focus sui disturbi del comportamento alimentare di cui lei è esperta. Si parlerà dell’importanza della correlazione tra la dimensione psicologica e quella della nutrizione e dell’impatto dei social nella proposizione di un modello estetico assai dannoso e fuorviante per la salute dei giovani.

Salvatore Sammarro originario di Corigliano Calabro, partito per andare a fare il docente a Desenzano del Garda, ci racconterà delle difficoltà iniziali che lo hanno coinvolto nella sua carriera, in un ambiente assai differente e fortemente identitario. Tracceremo assieme a lui anche una visione sull’attuale visioni storica dell’Europa dopo la vittoria di Trump. Salvatore ci parlerà anche della sua attività estiva nel ramo del turismo locale che svolge nella nostra regione non appena si chiudono le scuole.

Infine ospite Roberto di Mauro chef originario di San Costantino Calabro (Vibo Valentia) autore di due volumi di cucina, docente all'Ipsar di Milano "A. Vespucci". Lavora con importanti ristoranti, è stato dietro le quinte del programma televisivo "Cotto e mangiato". Lavora in diverse realtà del settore, tra cui Cook in Love, scuola di cucina di nuova generazione ed innovativa.

Con Roberto parleremo inoltre del Vinitaly che ha avuto la Calabria protagonista e del valore della cucina Made in Italy e Made in Calabria. Tra i prodotti nuovi che uniscono tradizione e innovazione figurano infatti la 'nduja alla nocciola.