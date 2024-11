Una puntata veramente internazionale quella di oggi, lunedì alle 13:00, di Calabresi nel Mondo. Da Londra, dal Giappone e dagli Usa ascolteremo storie interessanti e anche uniche.

Ospite di Franco Laratta e Palma Serrao, Antonino Giacobbe, baritono, Porto (Portogallo). Una carriera luminosa quella del giovane cantante lirico Giacobbe. La passione per la musica ha portato il 33enne, originario di Soverato, a viaggiare e ad esibirsi in prestigiosi contesti internazionali. «Il Sud non è una terra fertile per i cantanti lirici. La cultura non ti riempie il portafogli». Ma Antonino sta ottenendo ovunque grande successo.

Dal Giappone la coppia Caterina e Roberto, entrambi ingegneri meccanici, laureati all'Unical. Per la tesi si sono trasferiti vicino Bruxelles, hanno seguito un internship, Roberto in Toyota ed Caterina in Siemens. Da allora lavorano entrambi per Toyota. Roberto crea modelli di simulazione da utilizzare nelle prime fasi di progettazione dei veicoli, Caterina fa ricerca su materiali per celle a combustibile, serbatoi ad idrogeno e batterie. Franco e Palma si collegheranno con la coppia che solo da pochi mesi si trova in Giappone, a Toyota City. Lo scorso febbraio sono diventati genitori di Davide.

Infine la notissima Amy Riolo, pluripremiata autrice di 16 libri best seller, chef, Amy è una delle più importanti autorità nel mondo in materia di cultura culinaria. È stata nominata Cavaliere Ordine Stella d’Italia dal Presidente Mattarella a 2023. La scrittrice e divulgatrice d’origine Calabrese è stata nominata “Ambasciatrice della Cucina Italiana negli Stati Uniti” dall’Ansa e “Ambasciatrice della Dieta Mediterranea Italiana 2022-2024” dall’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea Italiana nella sua patria ancestrale, la Calabria.

Dove seguire la puntata

