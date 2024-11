Con Italo Palermo e Simona Tripodi, in diretta dalla suite aeroportuale di Lamezia, si conferma protagonista di un vivace fermento culturale con due iniziative straordinarie. Da un lato, Ama Calabria lancia la sua attesa stagione teatrale 2024/2025, portando in scena spettacoli di grande prestigio con artisti internazionali. Dall'altro, la nascita della Scuola Cinematografica Epopea a Paola rappresenta una nuova opportunità per i giovani talenti della regione, offrendo un percorso formativo di alta qualità nel mondo del cinema, del teatro e della danza. Due progetti che promettono di arricchire il panorama culturale calabrese, rafforzando il legame tra arte, territorio e nuove generazioni.



Al via la stagione con Angela Finocchiaro, Raul Bova, Aladdin e il circo acrobatico

La stagione prende il via questa sera con il tanto atteso spettacolo Il Calamaro Gigante, con protagonista la grande Angela Finocchiaro, una delle attrici più apprezzate del panorama teatrale italiano. Il debutto avverrà al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, alle 21,00, per poi essere replicato sabato 18 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro. Un’apertura che ha tutta l’aria di un successo, visto che Il Calamaro Gigante è uno dei titoli di punta della stagione teatrale nazionale, con un campione d’incassi che ha conquistato i palcoscenici di tutta Italia. La stagione proseguirà con una serie di spettacoli imperdibili, tra cui il Nuotatore di Auschwitz, una prima nazionale con Raul Bova, che si cimenta in un ruolo drammatico in un testo che racconta una storia di sopravvivenza e speranza durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra le altre produzioni di grande rilievo, Aladdin - Il Musical, uno spettacolo che porta in scena la magia di Broadway, e un evento imperdibile per gli amanti della musica, la Notte del Gospel. Il direttore artistico Francesco Pollice sottolinea l’importanza di offrire una proposta culturale variegata, capace di attrarre diversi tipi di pubblico. «La qualità artistica non ha confini di genere, ha dichiarato Pollice, e per noi è essenziale offrire spettacoli che spaziano dalla musica classica al teatro comico, dal circo acrobatico alla musica jazz, per coinvolgere una platea eterogenea». Uno degli eventi più attesi è l’esibizione di The Black Blues Brothers, uno spettacolo di circo acrobatico che porta sul palco la storia dei leggendari Blues Brothers, con una compagnia che ha conquistato i teatri di tutto il mondo, da Parigi a Sydney, e che farà tappa in Calabria per la prima volta.



Un’offerta culturale per il turismo in Calabria

Pollice ha anche evidenziato come questa stagione si inserisca all’interno di una più ampia strategia per promuovere il turismo culturale in Calabria. Con eventi di qualità e una varietà di spettacoli che vanno dal teatro alla musica, Ama Calabria contribuisce a rendere la regione un punto di riferimento per chi cerca un mix di arte, cultura e bellezze naturali durante i weekend fuori stagione. In particolare, la collaborazione con la Regione Calabria e le istituzioni locali è fondamentale per creare un turismo integrato che vada oltre l’offerta estiva e si estenda anche nei mesi autunnali e invernali. Con un’ottima risposta alla campagna abbonamenti e un’ampia disponibilità di posti singoli per gli spettacoli, Ama Calabria si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di arte e cultura. E non solo: Pollice ha menzionato anche l’importanza della comunicazione, con una brochure innovativa che alterna spettacoli teatrali e musicali per garantire una fruizione facile e completa dell’intera stagione. L’intera stagione di Ama Calabria sarà disponibile online, con tutte le informazioni relative agli spettacoli e ai biglietti, dando a tutti la possibilità di scegliere l’esperienza culturale che più preferiscono, fino ad aprile 2025.



Cinema, arte e talento in Calabria, così nasce la Scuola Cinematografica Epopea a Paola

La Calabria si prepara ad accogliere una nuova e importante realtà nel panorama artistico e culturale: la Scuola Cinematografica Epopea. Inaugurata a Paola, questa scuola nasce con l'obiettivo di formare i giovani talenti della regione, offrendo un percorso completo e multidisciplinare che abbraccia il cinema, il teatro e la danza. Graziella Marcone, direttore amministrativo, e Costantino Comito, direttore di produzione e attore di successo, sono tra i fondatori di questa iniziativa che promette di segnare una svolta nel panorama culturale calabrese. La scuola Epopea non si limita a offrire corsi teorici, ma si distingue per un approccio pratico e altamente professionale. Gli studenti avranno l'opportunità di apprendere tecniche di recitazione, improvvisazione, fonetica, analisi del film, e interpretazione pratica sul set. Ogni dettaglio del percorso formativo è pensato per rispondere alle reali esigenze del settore cinematografico e teatrale, con docenti di fama nazionale e internazionale come Caterina Misasi (nota per il suo ruolo in Un posto al sole) e Gianluca Cappadona, esperto di danza e movimento scenico. Per Costantino Comito, che ha studiato all'Accademia d'Arte Drammatica di Palmi, il desiderio di portare una scuola cinematografica di qualità in Calabria è una missione personale. «Abbiamo sentito l'esigenza di creare una struttura che non costringesse più i giovani calabresi a trasferirsi altrove per studiare. Oggi possiamo offrire loro un'opportunità unica, a casa loro», afferma Comito. L'iniziativa è sostenuta anche da una rete di esperti che si impegneranno a garantire la qualità dei corsi, con masterclass, incontri e opportunità di collaborazione con professionisti del settore.



Open Day e nuovi percorsi formativi

La scuola Epopea ha già avviato la sua attività con una prima classe composta da giovani tra i 12 e i 20 anni. Gli studenti sono pronti ad affrontare un percorso che combina teoria, pratica e laboratori sul campo. Graziella Marcone, che ha una lunga esperienza nel mondo degli eventi e della comunicazione, spiega: «Il nostro obiettivo è formare i ragazzi sotto ogni aspetto, dall'aspetto tecnico a quello artistico, creando una solida base per chi desidera entrare nel mondo del cinema e delle produzioni artistiche». Gli studenti potranno inoltre esplorare vari indirizzi professionali legati al cinema, come regia, fotografia, produzione e scenografia. Un'attenzione particolare sarà rivolta anche alle tecniche di improvvisazione e alla scrittura creativa, per offrire una preparazione completa e versatile. La scuola Epopea non è solo un luogo di formazione, ma anche una risorsa per l'intera regione. Paola, città che si trova al centro di una rete di collegamenti ferroviari e autostradali, diventa così un punto di riferimento per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo del cinema e dell’arte. «Paola è un nodo fondamentale per i collegamenti, e siamo convinti che questa scuola possa diventare un polo culturale che attrarrà talenti e professionisti da tutta Italia», sottolinea Comito. L'inaugurazione della scuola Epopea rappresenta una nuova era per la cultura cinematografica calabrese, in grado di attrarre giovani talenti e di rispondere alle necessità del settore. «Vogliamo che il cinema diventi un’opportunità economica anche per la Calabria», aggiunge Graziella Marcone. «La nostra visione è quella di sviluppare un’economia dello spettacolo circolare, dove i talenti calabresi possano lavorare nella loro terra e contribuire alla crescita del settore».Per chi desidera intraprendere questa carriera e far parte della Scuola Cinematografica Epopea, la scuola è situata a Paola, nel centro sportivo "Il Gabbiano", facilmente raggiungibile grazie alla rete di trasporti locali.