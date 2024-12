Nuovo appuntamento con Dentro la notizia, il format di approfondimento in onda su LaC Tv. Al centro della puntata odierna il futuro della Centrale del Mercure, nel cuore del parco del Pollino. La riduzione dell'impianto da 35 a 10 megawatt ridurrà certamente l'impatto ambientale, ma sindaci e sindacati temono conseguenze sul piano occupazionale. Nel corso della trasmissione condotta da Pier Paolo Cambareri, ci sarà spazio anche per affrontare il tema dell’ospedale di Castrovillari, privato di servizi. Ospite in studio il consigliere regionale Ferdinando Laghi.

