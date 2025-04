L’Africa dimenticata e la Calabria che resiste. Saranno questi i temi portanti della puntata odierna di Dentro la notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ospite in studio don Ennio Stamile, parroco di Praia a Mare, già referente regionale di Libera e da poco rientrato da una nuova missione in Africa. In particolare faremo il punto sul viaggio in Benin, tra villaggi lacustri, bambini-spaccapietre e scuole in palafitta, nei luoghi in cui la disperazione si fa speranza e la fame diventa motivo di lotta e resistenza. Quindi, parleremo della “gioia dell’essenziale” che può diventare elemento di rilancio per l’Occidente in crisi.

Nel corso della puntata ci sarà anche un focus sui recenti fatti di criminalità organizzata in Calabria, che stanno destando preoccupazione, e sulle azioni da mettere in campo per dare una spallata definitiva alla ‘ndrangheta. Insomma, un confronto intenso su ingiustizie globali, emorragie di umanità e risposte di fede, impegno civile e amore per gli ultimi. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.