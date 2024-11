Nella prossima puntata di "Storie che insegnano", in onda questa sera alle 21:30 su LaC Tv, esploreremo le iniziative portate avanti dal giovane vibonese Anthony Lo Bianco, ambasciatore dell'anno europeo dei giovani 2022. Dalla fondazione dell'Associazione Valentia alla direzione del Festival del Sud, fino al sostegno a comunità internazionali e progetti di rilevanza nazionale come quello in memoria delle vittime del Covid, Anthony si è sempre impegnato per creare impatti positivi e duraturi.

Scopriremo come attraverso l'educazione e l'azione sociale, il giovane vibonese ispira cambiamenti significativi per ragazzi e comunità in tutta Italia e oltre. L'appuntamento è questa sera alle 21. 30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Sarà possibile vedere e rivedere la puntata su Lacplay.it.