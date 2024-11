Nuova puntata Calabresi nel mondo. L'appuntamento con Franco Laratta e Palma Serrao è fissato per sabato ore 12,00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.

Una puntata veramente speciale. Da Napoli Pierluigi Coscarella, imprenditore cosentino, ci racconta il suo amore per il mare e la sua vita in una barca. E in particolare le avventure dell’estate appenda terminata nel Mediterraneo.