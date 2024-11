Quindicesima puntata di “11 In Campo” questa sera alle ore 21.00. Il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insarda’ con la partecipazione di Nicola Binda , giornalista de La Gazzetta dello sport e dell’ex arbitro Mario Palmieri. Si parlerà del campionato di serie B, caratterizzato dalla vittoria del Catanzaro nel derby di Calabria contro il Cosenza. Una giornata che ha visto il Venezia vincere a Bari tra la contestazione dei tifosi locali e raggiungere il Parma al primo posto in classifica. Vincono anche Cremonese, Cittadella, Como e Sampdoria, rispettivamente contro Lecco, Sud Tirol, Feralpi e Spezia. Finiscono in parità il derby tra Parma e Modena, Ternana-Palermo, Pisa - Brescia e Reggiana - Ascoli.

Gli ospiti

Ospiti di 11 in campo saranno: l’ex allenatore di Catanzaro e Cosenza Davide Dionigi, il centrocampista del Catanzaro Marco Pompetti e il giornalista di LaC News24 Antonio Clausi.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito ww.lacplay.it.