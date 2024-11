Ne parleremo oggi in diretta da Amantea con studiosi delle tradizioni popolari. La trasmissione condotta da Pasquale Motta andrà in onda alle ore 14.30

Oggi, con Dentro la Notizia, la striscia d'informazione di LaC News24 condotta da Pasquale Motta, parleremo de “A Simana santa della Calabria tra innovazioni, resistenze e nuove ostilità”. La Settimana Santa nella nostra regione caratterizza l’identità culturale di molte comunità. La processione del Venerdì Santo di Amantea, è una di queste. L’antico borgo marinaro si incrocia con la storia delle antiche confraternite protagoniste assolute della processione del venerdì santo. Tratti identitari che si ritrovano in altre processioni della Settimana Santa calabrese, da Cassano allo Jonio a Verbicaro da Terranova di Sibari a Nocera Terinese. Tra tensioni innescate da innovazioni guardate con sospetto e crescenti ostilità, tradizione e storia, ostinatamente resistono al tempo e ai tentativi di omologazione. Ne parleremo oggi in diretta da Amantea con studiosi locali e studiosi delle tradizioni popolari.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it. Inizio alle ore 14.30.