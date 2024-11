Molti i ritardi in materia di branding, marketing territoriale e nella realizzazione di un brand nella Sibaritide. Il mercato globale richiede competitività. La pubblica amministrazione in materia di branding deve fare i conti con lo svecchiamento del personale una cui larga parte fa fatica ad adeguarsi ai sistemi di digitalizzazione innovativa. Di questo si parlerà stasera nella nuova puntata di Talking, il format di approfondimento curato e condotto da Matteo Lauria. Nel privato, per la piccola e media impresa occorre fare i conti con la globalizzazione dei mercati. Complessivamente si avverte l’esigenza di saper promuovere l’offerta turistica e produttiva, le potenzialità ci sono ma manca una strategia d’insieme. Eppure, nel tempo, si sono resi disponibili importanti flussi di finanziamento ma i risultati non risultano soddisfacenti. Sul piano dei servizi resi dalla pubblica amministrazione la gestione dei siti appare controversa e l’utenza, spesso, non trova le risposte richieste. Come si muovono la pubblica amministrazione e le imprese online? Come usare internet per lo sviluppo di un territorio? Molte agenzie gestiscono social, realizzano e-commerce e campagne pubblicitarie o promuovono un territorio, ma talvolta si trasgredisce ai codici etici. Il dato da cui non si può prescindere, tuttavia, è il raggiungimento dei risultati, i numeri.

Appuntamento questa sera alle 23.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 830 Sky.