"Donne e politica: protagoniste del cambiamento”, questo il titolo della puntata odierna di Dentro la Notizia, format di LaC Tv in onda dal lunedì al venerdì.

Ospiti della nuova puntata, condotta da Patrizia De Napoli, Maria Locanto, vicesindaco di Cosenza, ed in collegamento Skype Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni, per affrontare i principali problemi che le donne affrontano in politica, tra questi: la discriminazione di genere, gli stereotipi e le aspettative sociali che spesso limitano le loro opportunità. Ancora oggi, nonostante i progressi compiuti, il cammino per una politica paritaria è ancora lungo.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play