Ospite in studio il consigliere di Palazzo Campanella Antonello Talerico, autore della proposta. Focus anche sugli altri temi delicati che interessano la Calabria. Appuntamento alle 13

Una svolta per la Calabria, dopo ben 38 anni di attesa: la nuova legge regionale sul “Turismo all’aria aperta”, approvata su proposta del consigliere Antonello Talerico, si allinea finalmente alle norme nazionali e modernizza il settore, aprendo il campo a investimenti notevoli (pubblici e privati). Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio proprio il consigliere regionale di Forza Italia che è riuscito a far passare un provvedimento a lungo invocato dagli operatori di settore.

Nel corso della puntata, spazio anche agli altri temi di carattere regionale, con un focus in particolare sulle altre emergenze in campo sanitario e dello sviluppo.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.