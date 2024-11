Sono oltre 5mila al momento i morti accertati del terremoto in Turchia e in Siria, più di 20mila i feriti. È devastante il bilancio del sisma che ha colpiti i due paesi. Ma in Calabria ha ancora senso parlare di Ponte sullo Stretto? Per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini non c'è nessun rischio sismico. Ne parleremo oggi nel corso della nuova puntata di Dopo la notizia, la trasmissione condotta da Pasquale Motta, in onda alle 14.30 su LaC Tv. Ospite Carlo Tansi, geologo e ricercatore del Cnr. Sul canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.