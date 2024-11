La diffusione delle droghe e il fenomeno Fentanyl nelle giovani generazioni in Calabria. Dentro la Notizia dedica una puntata al tema "Droghe, il Fentanyl inizia a fare paura anche in Calabria". Pier Paolo Cambareri dagli studi di LaC Tv, si collegherà con Cosenza dove il nostro inviato Salvatore Bruno sarà in compagnia di Roberto Calabria, servizio dipendenze Cosenza, e Andrea Bruzzi, educatore Comunità Terapeutica de Il Delfino. Ospite in studio Rocco Cordiano, Federfarma Vibo Valentia. In collegamento Skype Amedeo Di Tillo, Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC). L'appuntamento con la nuova puntata della trasmissione d'approfondimento Dentro La Notizia è per le 14.30.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.